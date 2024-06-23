شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته اليوم تحسبًا لخوض مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الزمالك لاستئناف تدريباته الجماعية على ملعب النادى، استعدادًا لمواجهة الأهلى الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 27، وذلك بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة عقب تحقيق الفوز على فاركو بنتيجة 2 – 0 في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة.

وقال جوزيه جوميز عن مباراة الأهلى، "لم أتحدث مع اللاعبين بشأن المباراة المقبلة في الدوري أمام الأهلي، كما تردد، لكن من الناحية الفنية أجعل اللاعبين في حالة جاهزية مستمرة، وأنا مدير فني وأؤدي دوري وفقاً للمباريات التي أراها أمامي وإذا تغيرت أي أمور لا تخصني، فأنا أحترم قرار مجلس الإدارة".

ويجُهز البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني، اللاعبين تحسباً لخوض مباراة القمة أمام الأهلى المقرر لها الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى.

وأكد مسئولو الزمالك أن الفريق لن يشارك في أي مباراة بالدور الثاني قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة جميع مباريات الدور الأول، وفقاً للترتيب المنطقي بعيدا عن التدخلات الشخصية، مؤكدين أن مباراة فاركو الماضية كانت الأخيرة لفريق الزمالك قبل تسلم جدول كامل لجميع اللقاءات المتبقية حتي نهاية الدوري بشرط أن يتحقق فيه جميع مطالبهم السابقة.