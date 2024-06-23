شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج بعد التتويج بآخر بطولة اسكواش: نهاية رائعة لموسم مذهل والان مع تفاصيل الخبر

أعرب البطل المصري علي فرج، المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، عن سعادته بعد التتويج بآخر بطولة في الموسم الجاري وهي بطولة العظماء الثمانية التي أقيمت في سياتل بأمريكا.

وكتبت علي فرج عبر حسابه على إنستجرام، "الحمد لله نهاية رائعة لموسم مذهل.. بطل بطولة العظماء الثمانية".

وتوج في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثنائي المصري علي فرج ونوران جوهر ببطولة العظماء الثمانية "الأبطال"، التي استضافتها واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية، والتى تعد آخر بطولة فى موسم الاسكواش الجاري، خلال الفترة بين 18 إلى 22 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 200 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.



على فرج

وفاز علي فرج في لدور النهائي على مواطنه مصطفى عسل بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 17 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 5-2 retired.

بينما فازت نوران جوهر على نور الشربيني بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 7-11, 11-2, 11-9, 11-10.