شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع يحيى عطية الله وبلعيد ويوسف أيمن والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 23 يونيو 2024 11:30 ص

كشف الإعلامى أحمد شوبير آخر تطورات مفاوضات الأهلى مع الثلاثى "يحيى عطية الله، ويوسف أيمن، وزين الدين بلعيد" قبل فتح باب الانتقالات الصيفية.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "يحيى عطية الله جاهز للانضمام للأهلى بس لازال هناك تشاور بين كولر ولجنة التخطيط، وهناك انتظار حتى يكون قناعة بالصفقة بنسبة 100%".

وأضاف شوبير، "يوسف أيمن جاهز أيضا ومستنى الموافقة النهائية من كولر ولجنة التخطيط ورئيس الأهلى، وأتحدى أى شخص يقول زين الدين بلعيد وقع عقداً فى بلجيكا، اللاعب لا يزال لم يوقع على أى عقود بصفة رسمية حتى الآن".

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتعد مباراة الاهلى والزمالك مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الاخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة الداخلية لضمان تحقيق انتصار جديد على الداخلية ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.