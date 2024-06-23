مورينيو يطالب إدارة فنربخشة بالتعاقد مع نجم منتخب المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد، عن وجود رغبة من قبل جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق فنربخشة التركي، في التعاقد مع مهاجم المنتخب المغربي وفريق إشبيلية الإسباني يوسف النصيري.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن المدير الفني البرتغالي، أبدى إعجابه بالمستوى الذي يقدمه النصيري مع فريق إشبيلية الإسباني.

وأشارت الصحيفة، أن مورينيو يرى أن النصيري، هو اللاعب الذي بإمكانه إحداث الفارق رفقة الفريق التركي وتقديم الإضافة، التي تساعد الفريق للمنافسة على كل الألقاب في الموسم المقبل.

واتمت الصحيفة، أنه لم يحدث تواصل مع النصيري أو مع فريق إشبيلية حتى الآن، وفي انتظار تحديد موقف اللاعب مع الفريق الأندلسي في الموسم المقبل.

وخاض النصيري خلال الموسم المنقضي 41 مباراة رفقة الفريق الأندلسي، في مختلف المسابقات، تمكن خلالهم من تسجيل 20 هدفاً وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

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