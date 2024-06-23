حقيقة انتقال عواد من الزمالك إلى الدوري السعودي

كشف توفيق تونسي المشرف العام على الكرة في نادي الوحدة السعودي، حقيقة ما تم تداوله عن انتقال محمد عواد حارس مرمى الزمالك إلى صفوف فريقه.

وأكد تونسي في تصريحات صحفية، أن محمد عواد خارج حسابات نادي الوحدة السعودي ولم يطرح اسمه على قائمة التعاقدات الصيفية.

وكان محمد عواد قد تعرض لعقوبة الإيقاف في نادي الزمالك، بسبب دخوله في مشادة مع زميله في الفريق حسام عبدالمجيد خلال الفترة الأخيرة.

اقرأ أيضًا.. ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الأحد

وامتنع عن الحديث عن انتقال محمد الشناوي إلى صفوف الوحدة السعودي، حيث أكد أنه يأتي ذلك من أجل مصلحة العمل.

ويأتي محمد الشناوي ضمن تعاقدات نادي الوحدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بجانب 3 حراس آخرين، يتم المفاضلة بينهما.