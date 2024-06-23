تقارير: إيقاف مهاجم منتخب ألبانيا مباراتين بسبب العنصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية ألمانية اليوم الأحد، تعرض لاعب منتخب ألبانيا للإيقاف مباراتين، خلال بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" المقامة بألمانيا، وذلك عقب الهتافات العنصرية التي قام بترديدها بعد نهاية مباراة منتخب بلاده أمام منتخب كرواتيا الماضية بأمم أوروبا.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر إيقاف داكو مهاجم منتخب ألبانيا لمدة مباراتين، قيامه بترديد هتافات عنصرية تحث على العنف تجاه مقدونيا وصربيا.

وقام داكو بتقديم اعتذار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "آسف إذا كنت قد أسأت لأي شخص بعد المباراة مع كرواتيا تأثير اللعبة يفعل ما عليه، والتسامح رجولي وأشعر بالتزام أخلاقي ومهني لكل من تأذى".

ومن المقرر أن يغيب داكو عن مباراة منتخب بلاده المقبلة، أمام إسبانيا في الجولة الثالثة ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وقع غرامة مالية قدرها على 47250 على الاتحاد الألباني، بسبب هتافات المشجعين الألبان ضد صربيا.

أقرأ أيضاً

رد غير حاسم من مدرب فرنسا عن مشاركة مبابي أمام بولندا

"البداية للأهلي والأشهر أتوبيس الزمالك".. تاريخ انسحاب القطبين من لقاءات القمة