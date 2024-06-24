شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لديربى القناة دون راحة ومران خفيف والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال استعداداته اليوم، الاثنين، لمواجهة المصري البورسعيدى دون راحة، عقب فوزه على مودرن فيوتشر مساء أمس بهدف دون رد.

ويخوض الدراويش مرانا خفيفا اليوم وتدريبات استشفائية استعداداً لمباراة المصري فى ديربى القناة.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة المصري البورسعيدى المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 27 مباراة حقق 7 فوز وتعادل في 10 لقاءات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 31 .

وشهد آخر ظهور للإسماعيلى بالدوري فوزاً على مودرن فيوتشر بهدف دون رد فيما حقق الدراويش انتصاراً بهدفين مقابل هدف على فريق القناة في دور الـ"32" لبطولة كأس مصر.

ويعكف إيهاب جلال المدير الفنى للنادى الاسماعيلى على إستكشاف المصري البورسعيدى بمشاهدة مبارياته الأخيرة فى الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف الفريق بحثاً عن مواصلة الانتصارات للدراويش بالمسابقة المحلية.