معاناة منتخب البرازيل تتواصل مع غياب نيمار

ياسر رشاد - القاهرة - يواصل منتخب البرازيل معاناته خلال المواجهات الماضية في ظل غياب نيمار، بعدما سقط راقصو السامبا في فخ التعادل مع كوستاريكا في كوبا أمريكا 2024 المقامة في الولايات المتحدة الامريكية.

ويغيب نيمار منذ أكتوبر الماضي بعد إصابته مع منتخب البرازيل خلال مواجهة أوروجواي في تصفيات كأس العالم.

البرازيل تتأثر بغياب نيمار..

فشل منتخب البرازيل في تحقيق أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي في ظل غياب نجمه نيمار المحترف في صفوف الهلال بسبب الهلال.

وكان منتخب البرازيل قد خسر أمام كل من كولومبيا والأرجنتين بتصفيات كأس العالم 2026، وأخيرًا تعادل مخيب أمام منتخب كوستاريكا في مستهل المشوار بكوبا أمريكا.

ويواجه منتخب البرازيل نظييره باراجواري يوم السبت المقبل في ثاني مبارياته في كوبا أمريكا 2024.

الجدير بالذكر أن نيمار قد أكد على احتمالية عودته للملاعب خلال 3 أشهر مقبلة، خلال مقابلة اعلامية أمس الاثنين.