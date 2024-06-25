استقر البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي على بديل محمد صلاح في أولمبياد باريس 2024 التي تنطلق الشهر المقبل.

وكان ميكالي قد عبر عن رغبته في تواجد محمد صلاح رفقة صفوف المنتخب الأوليمبي في أولمبياد باريس 2024، إلا أن مسئولي نادي ليفربول رفضوا مشاركة اللاعب في الأولمبياد.

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وحسب تقارير إنجليزية فإن إدارة نادي ليفربول لم تخطر اتحاد الكرة المصري بقرارها الرسمي بشأن مشاركة صلاح في الاولمبياد، ولكنها ترفض الأمر بشكل قاطع، لرغبتها في حضور اللاعب لفترة الاعداد للموسم الجديد رفقة صفوف النادي.

واستقر ميكالي على بديل محمد صلاح في أولمبياد باريس القادمة، حيث تم الاستقرار على ضم محمود حسن تريزيجيه لاعب نادي طرابزون التركي، والذي يقدم مستويات مميزة في الدوري التركي ومع منتخب مصر الفترة الأخيرة.

وأوقعت قرعة أولمبياد باريس 2024 المنتخب المصري الأوليمبي في مجموعة إسبانيا وجمهورية الدومنيكان وأوزباكستان.