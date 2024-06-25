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موقف مبابي من مباراة فرنسا وبولندا اليوم.. صحيفة تجيب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ نهى خورشيد:

كشفت تقارير صحيفة اليوم الثلاثاء موقف كيليان مبابي مهاجم ومنتخب فرنسا من المشاركة في مباراة الديوك أمام بولندا ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024.

ومن المقرر أن تقام مباراة فرنسا وبولندا على ملعب سيجنال إيدونا بارك وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

وأكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية على تواجد مبابي ضمن التشكيل الأساسي للديوك الليلة أمام بولندا باليورو.

وكان مبابي تعرض لإصابة بكسر في الأنف خلال مشاركته في مباراة فرنسا أمام النمسا بالجولة الأولي من أمم أوروبا، والتي انتهت بفوز الديوك بهدف نظيف.

ويحتل المنتخب الفرنسي المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأوروبية برصيد 4 نقاط متساوياً مع منتخب هولندا .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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