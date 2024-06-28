ميلان يضم خيمينيز نهائيًا من ريال مدريد

أعلن ميلان الإيطالي، اليوم الجمعة، تعاقده بشكل رسمي مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني بشكل دائم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف ميلان، في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه أتم تعاقد بشكل رسمي مع أليكس خيمينيز، الظهير الأيسر لريال مدريد، ليستمر مع الروسونيري حتى صيف 2028.

وأشار ميلان: “يسر النادي أن يعلن أنه قام بتفعيل بند خيار الشراء الموجود في عقد أليكس خيمينيز، لينضم من ريال مدريد إلى ميلان بصفقة دائمة”.

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وشدد على أن خيمينيز صاحب الـ 19 عامًا، وقع على عقد حتى 2028، مع وجود خيار التمديد لعام آخر إضافي لينتهي في 30 يونيو 2029.

وشارك خيمينيز في 19 مباراة مع ميلان خلال الموسم الماضي، ولعب في نهائي دوري أبطال أوروبا للشباب.

وظهر أليكس للمرة الأولى مع الفريق الأول في نادي ميلان في 2 يناير الماضي خلال لقاء الكأس ضد كالياري.