شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب دورى Nile .. بيراميدز يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق بيراميدز جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" برصيد 62 نقطة، عقب إقامة اليوم الجمعة 28-6-2024 ثلاث مباريات ضمن الجولة الـ28 من عمر المسابقة، حيث استضاف فريق سموحة نظيره بيراميدز، بينما التقى الأهلى مع فاركو، وواجه المقاولون العرب فريق البنك الأهلى.

بنفس نتيجة الدور الأول.. الأهلى يهزم فاركو بثنائية "الشحات"

نجح فريق الأهلي في الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري المصري الممتاز، وهي نفس نتيجة الدور الأول التي فاز فيها الفريق الأحمر بنتيجة 2 / 1.

البنك الأهلي يفوز على المقاولون العرب برباعية فى الدورى.. فيديو

فاز فريق البنك الأهلى على المقاولون العرب بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد عثمان أحمد عثمان، ضمن لقاءات الجولة 28 من عمر الدوري المصري الممتاز"دورى NILE ".

إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز بسبب حريق أعمدة الإنارة باستاد الإسكندرية

قرر الحكم محمد سلامة، إلغاء مباراة سموحة وبيراميدز عقب انتهاء المدة القانونية والمقدرة بـ 20 دقيقة، وعدم رجوع الإنارة مرة أخرى وذلك بعد أن نشب حريق بأعمدة الإنارة ومدرجات استاد الإسكندرية.





جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز " دورى Nile"