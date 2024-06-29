شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يقبل استقالة معتمد جمال.. وطلعت محرم يتولى القيادة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، قبول اعتذار معتمد جمال عن الاستمرار في قيادة الذئاب، بعد الهزيمة برباعية من البنك الأهلي اليوم الجمعة.

وتقدم معتمد جمال باعتذاره والرحيل بعد انتهاء مباراة البنك الأهلي وقبلها مجلس الإدارة، وقرر مجلس الإدارة إسناد المهمة لطلعت محرم مديرا فنيا للفريق.

فاز فريق البنك الأهلى على المقاولون العرب بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم باستاد عثمان أحمد عثمان، ضمن لقاءات الجولة الـ28 من عمر الدوري المصري الممتاز "دورى NILE".

أحرز أهداف فريق البنك الأهلى ياو أنور فى الدقيقة الأولى من المباراة، ثم أضاف أسامة فيصل الهدف الثانى في الدقيقة 14 وسيرجى أكا فى الدقيقة 70 وجريندو الدقيقد 83 بينما سجل هدف المقاولون العرب مامادو نديوكو نياس الوحيد في الدقيقة 51 .

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق البنك الأهلى للنقطة 30 بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" محتلا المركز 14 بينما يحتل فريق المقاولون العرب المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة.