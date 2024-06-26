شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبياد الخاص الدولى يدعو نجوم الكرة العربية للاقتداء بـ"ميسى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

دعا المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي للشرق الاوسط وشمال افريقيا نجوم الكرة العربية بالحذو حذو نجم الكرة العالمية ليونيل ميسي أن يضعوا شعار الاولمبياد الخاص الدولي على شارة الكابتن ، لما تتركه تلك اللفتة الإنسانية من آثار كبيرة على جماهير الكرة وتدفعهم قدما الاهتمام والالتفاف حول حركة الاولمبياد الخاص الدولي ، والتي تضم ما يقرب من 5 مليون لاعب ولاعبه في اكثر من 190 دولة.



ميسى يدعم الاولمبياد الخاص



وكان ليونيل ميسي قد وضع شعار الاولمبياد الخاص على شارة الكابتن خلال خوض منتخب بلاده الأرجنتين رحلته في الدفاع عن لقبها في بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم والتي تمكنت من التغلب على كندا ، ووصف البعض بأن ارتداء ميسي لهذا الشعار كان وش السعد عليه ، حيث قدم ميسي تمريرة رائعة اسفرت إلى هدف جوليان ألفاريز في الدقيقة 49 وتسجيل لاوتارو مارتينيز هدفا في الدقيقة 88 لينتهي اللقاء بفوز الأرجنتين بهدفين نظيفين.



وتسعى الأرجنتين إلى الفوز بلقبها الثالث على التوالي بعد فوزها بكوبا أمريكا 2021 وكأس العالم 2022، حضر 70,564 متفرجًا المباراة الافتتاحية للبطولة المكونة من 32 مباراة. تلعب الولايات المتحدة ضد بنما في الملعب يوم 27 يونيو.



بيليه يدعم الاولمبياد الخاص



وألمح الرئيس الإقليمي بأن هناك نجوم رياضيين كثر سفراء عالميين للأولمبياد الخاص الدولي امثال نجم الكرة البرازيلية بيليه ونجم الكرة الارجنتينية مارادونا، وأن الدوريات العربية تضم الكثير من نجوم الكرة ، والذين يتمتعون بشعبية كبيرة على مستوى بلادهم وايضا على مستوى البلدان العربية ، وان نجومنا لا يقلون إنسانية عن نجوم الرياضة العالمية حيث تضم قائمة سفراء الاولمبياد الخاص الدولي من نجوم الرياضة العالمية م أندريه دروموند نجم كرة سلة أمريكي،أبولو أنطون أونو بطل التزلج السريع حاصل على ميدالية ثماني ميداليات ذهبية، ،روبرت "بوب" بيمون بطل أولمبي فى العاب القوى ، ،ديل موس نحم فى كرة القدم الأمريكية ، داميان ليلارد نجم كرة سلة أمريكي،ديفين بوكر نجم كرة سلة أمريكي،ديدييه دروجبا نجم الكرة الايفوارى،ومة قبلهم كان أسطورة الملاكمة الراحل محمد على كلاي