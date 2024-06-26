شكرا لقرائتكم خبر مدرب كرواتيا ينتقد الحكم بسبب الوقت بدل الضائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقد زلاتكو داليتش، المدير الفني للمنتخب الكرواتي لكرة القدم، الحكم الذي أدار مباراة فريقه مع المنتخب الإيطالي، بعدما منح وقتا إضافيا (8 دقائق)، والذي شهد تسجيل المنتخب الإيطالي هدف التعادل في المباراة التي أقيمت الاثنين، في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية ببطولة أمم أوروبا.

وقال داليتش، بعد تعادل كرواتيا مع إيطاليا (1/1)، «أود أن أقول إن احتساب 8 دقائق وقتا بدل ضائع، لم يكن مبررا اليوم. لم يكن هناك توقفات للعب، ولم يكن هناك كثير من الأخطاء. يزعجني أن كرواتيا لا تحظى بالاحترام والتقدير. لعبنا وقتا طويلا للغاية».

وأصبح لوكا مودريتش أكبر لاعب يسجل في بطولة أمم أوروبا، بعدما سجل هدف التقدم في الدقيقة 55، ولكن ماتيا زاكاجني سجل هدف التعادل، في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة، ليصعد بالمنتخب الإيطالي إلى دور الـ16. وأصبح المنتخب الكرواتي حاليا مهددا بالخروج من البطولة بشكل مبكر، إذ يملك نقطتين فقط. ويتعين عليه أن ينتظر رؤية نتائج بقية المجموعات الأخرى، لمعرفة ما إذا كان سيتمكن من التأهل كواحد من بين أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث أم لا.