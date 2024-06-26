ساوثجيت يطالب مشجعي منتخب انجلترا بمساندة لاعبي منتخب الاسود الثلاث

ياسر رشاد - القاهرة - طالب جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب انجلترا جماهير المنتخب الانجليزي بضرورة مساندة لاعبيها في المباريات القادمة في يورو 2024 وعدم الانسياق خلف حالة الغضب التي انتابت الكثيرين جراء الاداء المتواضع لمنتخب انجلترا في مباريات الدور الاول في يورو 2024 .

وكان منتخب انجلترا قد تصدر المجموعة الثالثة برصيد خمس نقاط من انتصار وحيد في اولى مبارياته على منتخب صربيا بهدف نظيف ثم التعادل امام الدانمارك و امام سلوفينيا وهو ما اصاب مشجعي منتخب انجلترا بحالة من الصدمة والغضب ضد المدير الفني جاريث ساوثجيت عقب المباراة حيث قامت بعض الجماهير الانجليزية برمي زجاجات المياة على المدير الفني للتعبير عن غضبها .

وفي تصريحاته عقب المباراة قال جاريث ساوثجيت : استطيع تفهم سبب غضب الجماهير واتحمل تصرفاتهم تجاهي لكن في نفس الوقت اطالبهم بضرورة مساندة الاعبين في اللقاءات القادمة لاننا نحتاج هذه المساندة في لقاءات ستكون صعبة للغاية .

واضاف المدير الفني لمنتخب انجلترا : عندما يكون غضب الجماهير مصوب تجاهي فهذا افضل كثيرا للفريق عن ما يكون مصوبا تجاه الاعبين لكن في نفس الوقت اشعر بالكثير من الاحباط نظرا لان المنتخب الانجليزي خرج متصدرا لمجموعته وهو نفس موقف منتخبات اخرى لكن لم ارى مشجعيها يهاجمون منتخبهم مثلما يحدث لنا .

وعن الاعبين الذين اشركهم لاول مرة في مباريات يورو 2024 مثل كوبي مايانو و كول بالمر و انتوني جوردون قال جاريث ساوثجيت : اعتقد ان التغييرات التي قمنا بها في مباراة سلوفينيا كانت ايجابية ومنحت الفريق الكثير من الطاقة المطلوبة .

واختتم جاري ساوثجيت تصريحاته قائلا : على الجمهور ان يفهم ان المهم في الوقت الحالي صدارة المجموعة لنبتعد ولو بنسبة قليلة عن مباريات صعبة للغاية فهل كان من الافضل اداء مباريات قوية والابتعاد عن صدارة المجموعة والدخول في مسار صعب امام صدارة المجموعة والاتجاه الى المسار الاسهل .

يذكر ام منتخب انجلترا سيلعب مباراته في دور ال 16 مساء الاحد المقبل امام احد المنتخبات المتأهلة من ملحق الثوالث .