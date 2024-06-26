يورو 2024 : ارقام واحصائيات مباراة فرنسا مع بولندا

ياسر رشاد - القاهرة - نجح النجم الفرنسي كيليان مبابي في تسجيل اسمه لاول مرة في خانة مسجلي الاهداف في بطولات كأس اوربا بعدما سجل اول اهدافه مع المنتخب الفرنسي في بطولة يورو 2024 من ركلة جزاء في مرمى منتخب بولندا في المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق و ينهي المنتخب الفرنسي المجموعة في المركز الثاني بينما ودع منتخب بولندا البطولة .

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تعد بطولة يورو 2024 هي المرة الاولى التي يفشل فيها منتخب فرنسا في تصدر مجموعته في الدور الاول في بطولة من البطولات الكبرى ( كأس العالم او اليورو ) منذ عام 2012 حيث نجح منتخب فرنسا في تصدر مجموعته في خمس بطولات كبرى قبل يورو 2024 .

ظل منتخب بولندا بلا اي فوز في اخر ثمان مباريات في نهائيات بطولة كأس اوربا حيث حقق منتخب بولندا اربعة تعادلات واربعة هزائم في المباريات الثمانية .

اصبح النجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي اصبح ثالث لاعب يسجل في اربعة نسخ مختلفة من بطولات اليورو خلف كريستيانو رونالدو الذي سجل في خمس نسخ و الكرواتي لوكا مودريتش الذي سجل في اربعة نسخ لكن يبقى ليفاندوفيسكي هو الاعب الوحيد الذي سجل في الاربع نسخ الاخيرة متتالية وهي 2012 و 2016 و 2020 و 2024 .

كيليان مبابي سجل هدفه رقم 13 في البطولات الكبرى حيث سجل 12 هدف في بطولتي كأس العالم 2018 و كأس العالم 2022 بينما سجل هدف واحد في بطولات اليورو حتى الان وهو هدفه في مرمى بولندا ولا يتفوق عليه سوى النجم الاسطوري ميشيل بلاتيني الذي سجل 14 هدفا لمنتخب فرنسا في البطولات الكبرى .

نجم وسط فرنسا نجولو كانتي لم يخسر ايا من مبارياته الاحد عشر التي شارك فيها مع منتخب فرنسا في بطولات اليورو حيث حقق 6 انتصارات وخمسة تعادلات وهو اكبر عدد من المباريات التي يلعبها اي لاعب في البطولة الاوربية ولم يهزم في اي مباراة شارك فيها متساويا مع الاسباني تشافي الذي حقق 8 انتصارات و 3 تعادلات في 11 مباراة لعبها مع منتخب أسبانيا .

المهاجم الفرنسي انطوان جريزمان لعب خلال مباراة فرنسا مع بولندا مباراته رقم 33 بقميص المنتخب الفرنسي في البطولات الكبرى ( كأس العالم وبطولة اليورو ) ولا يتفوق عليه سوى الحارس هوجو لوريس الذي لعب 35 مباراة في البطولات الكبرى بقميص منتخب الديوك .