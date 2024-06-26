ستونز : نجحنا في تصدر المجموعة وأتفهم سبب غضب مشجعي انجلترا

ياسر رشاد - القاهرة - قال جون ستونز قلب دفاع منتخب انجلترا و نادي مانشيستر سيتي ان منتخب انجلترا حقق المطلوب خلال مباريات الدور الاول الثلاث امام صربيا والدانمارك و سلوفينيا بأنهاء المجموعة وهو متصدرا و متأهل الى الدور الثاني بسهولة .

وكان منتخب انجلترا قد انهى مباريات الدور الاول بالتعادل السلبي مع منتخب سلوفينيا وسط حالة من الغضب والاستياء عمت جماهير انجلترا بسبب تراجع اداء منتخب الاسود الثلاث .

وقال جون ستونز عقب مباراة انجلترا مع سلوفينيا : كل ما استطيع قوله ان كل ما كان يشغلنا قبل المباراة هو تحقيق الفوز بالمباراة لكن الهدف النهائي كان هو صدارة المجموعة وهو ما حققناه لذلك انا سعيد للغاية .

وأضاف قلب دفاع منتخب انجلترا ونادي مانشيستر سيتي : لا يوجد هناك طريق سهل في البطولة الاوربية لكن ما يسهل علي اي منتخب مثل هذه البطولات هي امتلاك دفاع جيد ومنظم وهو ما اظهرناه خلال مباريات الدور الاول بشباك نظيفة في مباراتين من اصل ثلاث مباريات وهو ما سيدعم فرصنا في الادوار القادمة .

وقال جون ستونز : اعتقد ادينا المباراة امام سلوفينيا بافضل مما كان عليه الحال في المباراتين السابقتين وحاولنا تغيير طريقة الاداء واللعب بحرية اكثر داخل الملعب . اتفهم سبب غضب وقلق مشجعي منتخب انجلترا لعدم خلق الكثير من الفرص وتسجيل اهداف كثيرة لكنها كرة القدم الان ولن نجد اي منافس سهل خلال البطولة وعلينا الكفاح والاجتهاد لتحقيق النتائج التي نتطلع اليها .