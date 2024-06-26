إعادة مباراة الزمالك ضد الاهلي في القمة.. خبير لوائح يفجرها

كشف نهاد حجاج خبير اللوائح عن مفاجأة بشأن مباراة القمة بين الاهلي والزمالك، التي تم إلغاءها أمس بسبب انسحاب الأبيض.

وكان من المقرر إقامة مباراة الاهلي والزمالك أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الممتاز.

وقال نهاد حجاج خبير اللوائح عبر برنامج “البريمو” على قناة “تن” مع الإعلامي محمد فاروق :” رابطة الأندية أخطأت عندما أعلنت فوز الاهلي بمباراة القمة”.

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وتابع:” من حق الزمالك أن يطالب بإعادة مباراة القمة أمام الاهلي، لأن رابطة الأندية لم تطبق عقوبة على الزمالك”.

واختتم:” الزمالك لم ينسحب أمام الأهلي ورابطة الأندية لم تطبق اللائحة في عقوباتها ضد الزمالك”.

الجدير بالذكر أن الزمالك، قد انسحب، من مواجهة الاهلي اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدوري الممتاز، وأقرت رابطة الأندية بفوز الاهلي بنتيجة 2-0، وخضم 3 نقاط من نادي الزمالك.

وكانت رابطة الأندية ومسئولو اتحاد الكرة قد اعتبروا الزمالك مهزومًا من الاهلي بهدفين دون رد، مع خصم ثلاث نقاط من رصيده بنهاية الموسم الجاري.