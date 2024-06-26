أولمبياد باريس: دي مينور يشارك للمرة الأولى في الأولمبياد منذ 3 سنوات

الرياص - اسماء السيد - سيدني: يشارك لاعب كرةة المضرب الأسترالي أليكس دي مينور، المصنف تاسعا عالميا، لأول مرة في الألعاب الأولمبية في باريس الشهر المقبل، بعد ثلاث سنوات من غيابه عن أولمبياد طوكيو بسبب كوفيد.

واختير دي مينور الأربعاء لقيادة رباعي أستراليا في دورة باريس في منافسات الفردي إلى جانب أليكسي بوبيرين وكريس أوكونيل ورينكي هيجيكاتا الذين سيشاركون جميعًا في أول دورة أولمبية لهم.

وقال دي مينور: "من الواضح أنني لم يحالفني الحظ في المرة الأخيرة لأنني لم أتمكن من اللعب في طوكيو".

واضاف "لكنني أضع عيني على باريس وأنا متحمس جدا لأن أكون الآن رسميا جزءًا من هذا الفريق".

وتابع "أتطلع حقًا إلى الانغماس في ما يعنيه أن تكون لاعبًا أولمبيًا".

وستكون أيلا تومليانوفيتش الأسترالية الوحيدة في منافسات فردي السيدات.

وقالت المصنفة 135 عالميا "إنه لأمر مدهش أن يتم اختياري ضمن المنتخب في الالعاب الاولمبية الثانية".

ملاعب رولان غاروس

وتستضيف ملاعب رولان غاروس مسابقة كرة المضرب في باريس، وهي المرة الثانية فقط في تاريخ الألعاب الأولمبية التي تقام فيها المسابقة على الملاعب الرملية، بعد برشلونة في 1992.

وسيشارك مات إيبدن مع جون بيرز الحائز على الميدالية البرونزية في الزوجي المختلط في طوكيو، في زوجي الرجال، حيث سيتنافس دي مينور أيضًا الى جانب بوبيرين.

وتلعب إيلين بيريز، المصنفة التاسعة عالميا في الزوجي، إلى جانب داريا سافيل في منافسات زوجي السيدات.

وسيتم الإعلان عن شراكات الزوجي المختلط قبل الموعد النهائي للاختيار والمحدد في 24 تموز/يوليو.