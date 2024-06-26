جريشة: مباراة المقاولون العرب وبيراميدز ستعاد

ياسر رشاد - القاهرة - قال جهاد جريشة، الخبير التحكيمي أن مباراة المقاولون العرب وبيراميدز، التي أُقيمت ضمن منافسات الدوري العام سيتم إعادتها بنسبة كبيرة.

أضاف جهاد جريشة في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد الحنفي حكم كبير وأدار مباراة تحكيمية ممتازة، ولكن المقاولون العرب يتحدث عن أحقيته في إدارة المباريات".

وتابع جريشة: "الحكم يجب أن يجتاز اختبار طبي واختبار وارنر، وهذا الاختبار ليس له بديل، وهو شرط أساسي لإدارة المباريات في الدوري أو المباريات الخارجية".

وتابع: "يجب أن يجتاز الحكم اختبار وارنر، هو اختبار قوي للغاية، وكان على الحكم محمد الحنفي أن يجتازه قبل إدارة المباريات".

وواصل: "ما حدث في مباراة المقاولون العرب هو خطأ، وما بني على خطأ فهو خطأ، فالحكم محمد الحنفي لم يجتاز اختبار وارنر".

وأختتم جهاد جريشة تصريحاته قائلًا: "بنسبة كبيرة المباراة سيتم إعادتها مرةً أخرى، إذا تم تصعيد الأمور.. المباراة غير قانونية".