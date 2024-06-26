طلب مفاجئ من الاهلي للجنة الحكام بعد إلغاء مباراة القمة

أكد الإعلامي أمير هشام على أن مسئولي الاهلي بصدد التقدم بطلب إلى لجنة الحكام بشأن طلب استرجاع مبلغ 40 الف دولار قيمة طاقم الحكام الإسباني الذي كان مقررًا له إدارة مباراة القمة أمام الزمالك.

وألغييت مباراة القمة التي كان مقررًا لها أمس الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد اعتذار نادي الزمالك.

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وقال هشام في تصريحات تليفزيونية: “الاهلي يرى نفسه أنه لم يخطى وأرسل المبلغ المستحق للحكام الذين سيديروا مباراة القمة، ولكن مسئولو الزمالك هم من انسحبوا من المباراة، وإدراة الأحمر بصدد التقدم بطلب لاسترجاع تلك الأموال”.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته استعدادًا لمواجهة فاركو الجمعة المقبلة، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادي الاهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة، حصدها الأحمر من 19 مباراة.

فيما تجمد رصيد نادي الزمالك عند النقطة الـ34 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.