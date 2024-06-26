مهدد بالإقصاء.. ماذا يحدث حال انسحاب الزمالك من مباراة سيراميكا المقبلة؟

ينتظر نادي الزمالك مصرًا غامضًا حال انسحابه من مباراة سيراميكا كيلوباترا القادمة، والمقرر لها السبت المقبل، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان نادي الزمالك قد انسحب من مباراة الاهلي الأخيرة، التي كان مقررًا لها أمس الثلاثاء، بدعوى تعرض الفريق لظروف قهرية.

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ولم يحسم مسئولو نادي الزمالك موقفهم حتى الآن من خوض مباراة سيراميكا القادمة، والمقرر لها السبت المقبل، ضمن مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحسب لوائح رابطة الأندية واتحاد الكرة فإن نادي الزمالك سيعتبر منسحبًا من بطولة الدوري المصري الممتاز حال عدم مشاركته في مباراة سيراميكا المقبلة، وعليه سيتم إلغاء نتائجه بالدور الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز نظرًا لوجود مباريات مؤجلة.

يُذكر أن نادي رابطة الأندية اعتبرت نادي الزمالك خاسرًا لمباراة القمة بهدفين دون رد، مع خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيد بنهاية الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد انسحابه من خوض مباراة القمة أمام الأهلي.

وتجمد رصيد نادي الزمالك عند النقطة الـ34 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.