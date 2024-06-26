ريال مدريد يرفض الخضوع لمطالب ليل بشأن "يورو"

ياسر رشاد - القاهرة - يرفض نادي ريال مدريد الخضوع لطلبات ليل الفرنسي، بشأن القيمة المالية التي حددها النادي للتعاقد مع مدافعه ليني يورو.



ويملك يورو صاحب الـ18 عاما العديد من العروض الأندية الأوروبية للتعاقد معه في الصيف الحالي على رأسهم ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وينتهي عقد "يورو" مع نادي ليل في نهاية الموسم المقبل، ولم يتوصل لإتفاق بشأن التجديد مع ناديه حتى الأن، وعليه هناك فرصة كبيرة لرحيله.

أشارت تقارير إذاعية إسبانية، أن ليل بدأ التساهل في مفاوضاته لبيع يورو لفريق ريال مدريد، حال تخلى عن مطالبه التي وصلت إلى 100 مليون يورو خاصة ان اللاعب لديه مع ناديه الفرنسي عام واحد في عقده.

وتابعت التقارير أن ريال مدريد لا يريد دفع مبلغ أكثر من 40 مليون يورو من أجل التعاقد مع مدافع ليل.

ويسعى نادي ريال مدريد إلى التعاقد مع "يورو" في الصيف الحالي بعد رحيل قائده السابق ناتشو هيرنانديز الذي أنتهى عقده مع الملكي، رحل عن صفوف المرينجي.

