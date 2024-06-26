مهيب يفجر مفاجأة بشأن شكوى بيراميدز لإعادة مباراة الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

‏كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي، قرارا مفاجئا من نادي بيراميدز، بتقديم شكوى لإعادة مباراة الأهلي والزمالك.

وكتب مهيب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مفاجأة، بيراميدز في صدد تقديم شكوى، لإعادة مباراة الأهلي والزمالك، لعدم تكافؤ الفرص، ويحصل الآن على جميع تصريحات المسؤولين في الرياضة المصرية، لتقديمها في شكواه".

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك، مساء أمس الثلاثاء، في الدوري المصري، لكن ألغي اللقاء، وأخطرت رابطة الأندية الأهلي بأنه فائزا بنتيجة 2-0، لانسحاب الأبيض.