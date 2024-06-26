شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يجهز ميسي لمواجهة الداخلية بعد إصابة وجه القدم والان مع تفاصيل الخبر

يعكف الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري بقيادة أحمد سارى على تجهيز أحمد عادل ميسي للمشاركة في مباراة الداخلية يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري المصري.

وغاب ميسي عن مباراة الاتحاد الأخيرة أمام فاركو بسبب الإصابة بكدمة في وجه القدم، ويحاول الجهاز الفني تجهيزه للحاق بموقعة الداخلية يوم السبت المقبل.

وأعلن مجلس إدارة الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى تعيين أحمد سارى مديرا فنيا جديدا للفريق خلفا لطارق العشري الذى تقدم باستقالته أول أمس الإثنين على خلفية تراجع نتائج الفريق.

ووافق مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى على قبول الاستقالة التي تقدم بها المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم طارق العشرى وجهازه الفنى المعاون، وذلك بسبب سوء التوفيق الذى صاحب الفريق خلال المباريات الأخيرة وخسارة العديد من النقاط التي كانت في المتناول، رغم توافر كل مقومات النجاح لمنظومة كرة القدم بزعيم الثغر من جانب مجلس إدارة النادى.

كما قرر مجلس إدارة النادى خصم مبلغ مائة وخمسون ألف جنية من جميع اللاعبين ووجه مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى خالص شكره وتقديره لطارق العشرى أحد أبناء نادي الاتحاد السكندرى المخلصين على الفترة الماضية التي قاد فيها فريق الكرة و سوف يعلن مجلس إدارة النادى عن الجهاز الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم خلال الساعات القادمة.

وخسر الاتحاد السكندري أمام فاركو بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما الاثنين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز ارتفع رصيد فاركو إلى النقطة 25 في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري، بينما توقف عند 36 نقطة في المركز التاسع.