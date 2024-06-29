الأرجنتين تتنفس الصعداء بعد تشخيص ميسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت الفحوص الطبية التي خضع لها ليونيل ميسي نجم الأرجنتين، الجمعة، التشخيص النهائي لإصابته.

وكان الجهاز الفني للأرجنتين أعلن أن ميسي لن يلعب ضد بيرو بسبب الإصابة، ولم يؤكد أن اللاعب قادر على استكمال البطولة مع راقصي التانجو.

ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، كشفت الفحوص الطبية أن ميسي لا يعاني تمزقا في العضلة الضامة اليمنى، لكن لديه «تشنج».

وأشارت إلى أن الجهاز الفني للأرجنتين سيجهز ميسي لمباراة ربع النهائي، لكن لا يجرؤ أحد في الأرجنتين على قول إن ليو سيوجد بكامل لياقته في ذلك اليوم.

وغاب ميسي عن مران الخميس الماضي، وسمح له الجهاز الفني بقيادة ليونيل سكالوني بالذهاب إلى عائلته، ولا سيما أن منطقة الإصابة كانت منتفخة جدا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن عدم وجود تمزق يعني أن ميسي سيعود إلى التدريبات خلال الأيام المقبلة.

وكان منتخب الأرجنتين ضمن تأهله لدور الـ16، بعد فوزين متتاليين أمام كندا بثنائية دون رد في مباراة الافتتاح، ثم التغلب على تشيلي بهدف نظيف في الجولة الثانية.

وأصيب ميسي في ساقه خلال فوز الأرجنتين على تشيلي بنتيجة 1/صفر، الثلاثاء الماضي، ليضمن حامل اللقب التأهل لدور الثمانية.

واستكمل ميسي اللقاء بعد تلقيه العلاج داخل الملعب للتعافي من آلام في الفخذ اليمنى، بعد تعرضه لركلة من جابرييل سوازو مدافع تشيلي، بعد مرور 24 دقيقة.

وعانى ميسي من إصابات عدة منذ انضمامه لفريق إنتر ميامي الأمريكي في الموسم الماضي.

وغاب عن 6 مباريات لفريقه الأمريكي في موسمه الأول بسبب إصابة في الساق، وغاب عن عدد من المباريات في بداية الموسم الحالي، بسبب إصابة في أوتار الركبة.