الامارات | الفحوصات الطبية تحدد طبيعة إصابة ميسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن الفحوص الطبية التي خضع لها نجم الأرجنتين، ليونيل ميسي، أظهرت إصابة «البرغوث» بـ«تشنج»، وليس تمزقاً في العضلة الضامة اليمنى. وكان الجهاز الفني للأرجنتين قد أعلن أن ميسي لن يلعب مباراة بيرو في بطولة كوبا أميركا، بسبب الإصابة، ولم يؤكد أن اللاعب قادر على استكمال البطولة مع «راقصي التانغو». وأضافت الصحيفة أن «عدم وجود تمزق يعني أن ميسي سيعود إلى التدريبات خلال الأيام المقبلة». وكان منتخب الأرجنتين ضمن تأهله لدور الـ16 بعد فوزين متتاليين أمام كندا بثنائية دون رد في مباراة الافتتاح، ثم التغلب على تشيلي بهدف نظيف في الجولة الثانية.