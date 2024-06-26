موقف ميسي من المشاركة مع الأرجنتين أمام بيرو في كوبا أمريكا 2024

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، عن إمكانية غياب ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، عن مواجهة بيرو، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بـ”كوبا أمريكا 2024“.

وضمن منتحب الأرجنتين، رسميًا، بلوغ الدور المقبل بعد فوزين في دور المجموعات.

ويعاني قائد منتخب الأرجنتين، من آلام في العضلات، إلى تدخل الأطباء لفترة قصيرة لتلقي العلاج في الفخذ خلال فوز الأرجنتين بهدف نظيف، على تشيلي.

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وقال ميسي بعد المباراة، خلال تصريحات صحفية: “الأمر يزعجني بعض الشيء، لكنني تمكنت من الاستمرار حتى النهاية. أتمنى ألا يكون الأمر خطيراً لم أتمكن من التحرك بشكل سليم بسبب التشنجات”.

وأضاف نجم الأرجنتين: «دعونا نرَ كيف ستسير الأيام القليلة المقبلة وكيف سأتعافى. اتخذنا خطوة مهمة بالتأهل لنتحلى بالهدوء. هناك الكثير من المباريات، والكثير من السفر”.

وتتصدر منتحب الأرجنتين المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، متفوقة على كندا بثلاث نقاط بعد فوزها على بيرو.