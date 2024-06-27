شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس موافقة الزمالك على خوض مباراة سيراميكا بعد الاعتذار عن القمة والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر بالزمالك أن مسئولي القلعة البيضاء اتفقوا بالإجماع على خوض مباراة سيراميكا المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز (دورى nile).

وأكد المصدر لـ"الخليج 365" أن مسئولي الزمالك يروا أن معظم مطالبهم تحققت وأولها الإعلان موعد انتهاء الدورى يوم 18 أغسطس، فضلاً عن إعلان مواعيد المؤجلات وباقى جولات المسابقة.

وأوضح المصدر أن مسئولي الزمالك على قناعة تامة بأنهم قادوا ثورة تصحيح في الكرة المصرية، بسبب جدول الدورى غير المنتظم، فضلاً عن تضامن معظم أندية الدوري معهم في طلباتهم المشروعة.

وأكد المصدر أن مسئولي نادى الزمالك على يقين تام أن الموسم القادم سيكون مختلفاً في كل شيء على مستوى الإدارة والنظام والتخطيط، لافتاً إلى أنهم حققوا ما يريدونه من الصالح العام للكرة المصرية.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غداً الخميس في السادسة والنصف مساءً، على ملعب النادي استعداداً للفترة المقبلة.

وفي نفس الوقت سيخوض اللاعبون المصابون تدريبات تأهيلية في مقر النادي مساء اليوم في إطار البرنامج التأهيلي الموضوع لهم لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.