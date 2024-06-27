"هزيمة البرتغال وتأهل تاريخي لجورجيا".. نتائج مباريات المجموعة السادسة ببطولة أمم أوروبا أمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

اختتمت أمس الأربعاء مباريات الجولة السادسة ببطولة أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا، بإقامة مباراتين الأولى جمعت بين منتخبي البرتغالي وجورجيا، والمباراة الثانية جمعت بين تركيا والتشيك.

وتمكن منتخب جورجيا، من تحقيق فوزاً تاريخياً على المنتخب البرتغالي، بنتيجة هدفين دون مقابل، ليسجل المنتخب الجورجي أول انتصار في تاريخه ببطولة أمم أوروبا، في المشاركة الأولى له بالبطولة.

وأحرز ثنائية المنتخب البرتغالي كلا من، كفاراتسخيليا في الدقيقة الثانية من زمن الشوط الأول، قبل أن يتمكن زميله ميكاوتادزي في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

وفي المجموعة ذاتها، نجح المنتخب التركي في تحقيق الفوز على حساب نظيره التشيكي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وسجل ثنائية المنتخب التركي في اللقاء كلا من، هاكان تشالهان أوغلو في الدقيقة 51 من عمر المباراة، وأضاف زميله سينك توسن الهدف الثاني في الدقيقة 90 من عمر المباراة، فيما أحرز هدف منتخب التشيك الوحيد في اللقاء اللاعب توماس سوتشيك في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

وتأهل منتخبا البرتغال وتركيا إلى الدور المقبل من البطولة، بعدما احتل المنتخب البرتغالي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما جاء المنتخب التركي في المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.

بينما تأهل منتخب جورجيا إلى الدور ذاته من البطولة، ضمن أفضل ثوالث المجموعات.

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