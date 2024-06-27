روي باروس يكشف أسباب هزيمة البرتغال أمام جورجيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف روي باروس نجم منتخب البرتغال وفرق يوفنتوس وموناكو وبورتو السابق عن أسباب هزيمة المنتخب البرتغالي أمس على يد جورجيا في بطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

وقال روي باروس في تصريحات خلال برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي: " لم نكن محظوظين أمام جورجيا وكنت أرغب في تحقيق الفوز لكننا لم نكن مستعدين جيدا لهذا اللقاء".

وأضاف: " أتمنى أن نظهر بشكل أفضل ونقدم مستوى أحسن في المباريات المقبلة ".

جورجيا تتأهل للأدوار الإقصائية باليورو على حساب البرتغال

وحقق منتخب جورجيا الفوز على البرتغال بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما أمس على ملعب فيلتينس ارينا ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا.

سجل الهدف الأول لمنتخب جورجيا في المباراة النجم خفيشا كفاراتسخيليا المحترف ضمن صفوف نابولي الإيطالي في الدقيقة 2 من عمر الشوط الأول، وجاء الهدف الثاني عن طريق النجم جيورج ميكوتادزي من ضربة جزاء في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يضمن منتخب جورجيا بطاقة التأهل رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة يورو 2024 المقامة حاليًا في ألمانيا وللمرة الأولى في تاريخه.