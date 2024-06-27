شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يستضيف فيوتشر فى لقاء الجريحين بـ دوري NILE والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف الجونة نظيره مودرن فيوتشر في الرابعة عصر اليوم الخميس على استاد خالد بشارة في افتتاح الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري، في مباراة قوية على الفريقين الجريحين، اللذين يسعيان لغسل أحزانهما بعد الخسارة في الجولة الماضية ، حيث خسر الجونة من إنبي، بينما تلقى مودرن فيوتشر هزيمة مفاجئة على ملعبه من الإسماعيلي.

ويحتل الجونة المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة، بينما يقبع مودرن فيوتشر في المركز السابع برصيد 38 نقطة، ويرغب الثنائي في استعادة نتائجهما الإيجابية خلال مباراة اليوم بافتتاحية الجولة الـ28 للدوري.

ويعمل الجهاز الفني لفريق مودرن فيوتشر، بقيادة طلعت يوسف، على معالجة الأخطاء الدفاعية في الفريق، والتي تسببت في هزيمة مودرن فيوتشر خلال المباراة الماضية أمام الإسماعيلي بهدف نظيف وفقدان 3 نقاط هامة كانت من شأنها وضع الفريق في المربع الذهبي بالدوري.

كما شدد طلعت يوسف على لاعبيه، أهمية استغلال الفرص التي تتاح أمام المرمى وذلك للعودة من الجونة بنقاط المباراة الثلاث والتقدم في جدول المسابقة المحلية.