الاهلي يرشح إمام عاشور للحملة الترويجية لـ الأفروآسيوية

كشف الإعلامي إسلام صادق، أن النادي الاهلي قام بترشيح إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم، للحملة الترويجية لبطولة كأس الافروآسيوية أمام فريق العين الإماراتي في الفترة المقبلة.

وأشار صادق في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج “البريمو” على قناة “تن”، أن إمام عاشور سوف يظهر في الحملة الدعائية لبطولة كأس الافروآسيوية مع سفيان رحيمي لاعب فريق العين الإماراتي.

وأكد أن إمام عاشور سوف يحصل على 50 ألف دولار في الفترة المقبلة عقب عودة البطولة من جديد بعد توقفها.

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ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره فاركو في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، غدًا الجمعة الموافق الثامن والعشرين من شهر يونيو الجاري.

وتبدأ أحداث مباراة الاهلي ضد فاركو في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويتواجد الاهلي في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 45 نقطة.