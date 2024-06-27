"الوسط الرياضي هيفوق يوم السبت".. رسالة غامضة لخالد الغندور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وجه خالد الغندور، نجم الزمالك السابق رسالة غامضة، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الشخصية: ""الوسط الرياضي هيفوق يوم السبت"، دون توضيح ما يقصد.

وتشهد الفترة الحالية، حالة من الجدل في الوسط الرياضي، بعدما رفض نادي الزمالك، خوض مواجهة الأهلي الماضية في الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري الممتاز، اعتراضا على عدم خوض المنافس مبارياته المؤجلة.

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا اليوم، لتحديد موقفه النهائي من خوض مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها السبت في بطولة الدوري، أو الاستمرار في الامتناع عن المشاركة.

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