ديربي القناة .. المصري يحقق فوزًا ثمينًا على الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق المصري فوزًا ثمينًا على الإسماعيلي بهدف من دون رد ، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، لحساب الجولة 28 من الدوري الممتاز.





جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 13 عبر لاعب الإسماعيلي محمد الدسوقي بالخطأ في مرماه .

بتلك النتيجة يأتي فريق الإسماعيلي بالمركز الثاني عشر في جدول الدوري برصيد 31 نقطة، بينما نجح المصري في الوصول إلى النقطة 45 ، محتلاً بها الترتيب الثالث.

ومثل الإسماعيلي في اللقاء كل من ..

حراسة المرمي: أحمد عادل عبد المنعم.

الدفاع: عبد الكريم مصطفي، عماد حمدي، محمد دسوقي ومحمد نصر.

الوسط: محمد مخلوف، عمر الساعي وعبد الرحمن مجدي ومروان حمدي.

الهجوم: نادر فرج وإيريك تراوري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : في حراسة المرمى كمال السيد ، عصام صبحي وحاتم سكر ومحمد بيومي وهشام محمد ومحمد عبد السميع ومحمد خطاري وخالد النبريص.

بينما جاء التشكيل الأساسي للفريق البورسعيدي كما يلي ..

حراسة المرمى : محمود جاد .

الدفاع : كريم العراقي ، باهر المحمدي ، محمد دبش، عمرو سعداوي .

الوسط : أمادو با معتز زدام، ميدو جابر ، سمير فكري ، حسين فيصل .

الهجوم : فخر الدين بن يوسف.

وجاءت قائمة البدلاء كما يلي ..

محمد شحاته ، أحمد عيد ، عمرو موسى، محمود حمادة ، يوسف الجوهري ، محمد الشامي ، عبد الرحيم دغموم ، غيلاس جناوي ، أحمد شرف.