شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الخميس 27 – 6 – 2024 بدورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم الخميس 27 – 6 – 2024 ثلاث مباريات ضمن أفتتاح الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" حيث استضاف فريق الجونة نظيرة مودرن فيوتشر، بينما التقى فريق طلائع الجيش مع زد أف سى، وواجه المصرى البورسعيدى فريق الاسماعيلى.

المصرى يهزم الإسماعيلى ويتساوى مع الأهلى فى المركز الثالث بدورى nile

فاز فريق المصرى على الإسماعيلى بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (دورى nile).

زد يهزم طلائع الجيش برباعية ويقفز للمركز الرابع فى الدوري المصري

حقق فريق زد بقيادة مجدي عبدالعاطي فوزا عريضا على نظيره طلائع الجيش، برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الممتاز، والتي تجرى أحداثها على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

مودرن فيوتشر يهزم الجونة 2-0 ويقتحم المربع الذهبى للدوري المصري

حقق فريق مودرن فيوتشر، فوزا مثيرا على الجونة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الخميس، على استاد خالد بشارة بمحافظة البحر الأحمر، ضمن افتتاحية الجولة الثامنة والعشرين بدوري نايل (موسم 2023 /2024).