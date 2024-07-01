شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخشى انتفاضة طلائع الجيش فى الدوري المصري الممتاز الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الاهلى نظيره طلائع الجيش فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري المصري، وهي المباراة التي يرغب خلالها المارد الأحمر في الفوز لمواصلة الانتصارات المحلية والزحف نحو قمة الدوري والحفاظ على لقب البطولة المحلية.

وتعد مباراة الاهلى والطلائع مهمة فى رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة فاركو لضمان تحقيق انتصار جديد على الطلائع، ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.

ويحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 48 نقطة بعدما خاض 20 مباراة، حقق الفوز في 15 لقاءً وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 44 هدفاً وتلقت شباكه 19.

فيما يحتل الطلائع المركز الحادى عشر فى جدول الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 26 مباراة حقق الفوز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 23 هدفاً وتلقت شباكه 26.

فاز الأهلى على فاركو بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للدوري، فيما خسر الطلائع من زد اف سى برباعية مقابل هدف فى آخر ظهور بالمسابقة.

من جهته طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، لاعبيه بمواصلة الانتصارات المحلية لملاحقة بيراميدز عن القمة، ويغيب عن المارد الأحمر في لقاء فاركو الليلة كل من على معلول وبيرسى تاو للإصابة.

وفي المقابل، طالب عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لطلائع الجيش، لاعبيه بضرورة تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل أفريقيا للهروب من النتائج المتراجعة التي تلاحقه في الأسابيع الأخيرة، ويستعيد فريق طلائع الجيش جهود الثنائى يسري وحيد وعلى حمدى لاعبى الفريق في مباراة الأهلى بعد انتهاء الإيقاف.

وغاب يسري وحيد عن الطلائع في مباراة زد إف سى بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة سموحة ، فيما غياب على حمدى في نفس اللقاء بسبب تعرضه للطرد في مباراة سموحة التي انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق.