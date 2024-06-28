شكرا لقرائتكم خبر عن نادر قمر الدولة حكما لمباراة الأهلي وفاركو.. وسلامة للقاء سموحة وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام المصرية التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم حكام مباريات غدا بالجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، حيث تقام 3 مباريات الأهلى ضد فاركو، وسموحة ضد بيراميدز، والمقاولون العرب ضد البنك الأهلى.





مباراة الأهلى وفاركومباراة سموحة وبيراميدز

مباراة المقاولون العرب والبنك الأهلى