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نادر قمر الدولة حكما لمباراة الأهلي وفاركو.. وسلامة للقاء سموحة وبيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام المصرية التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم حكام مباريات غدا بالجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، حيث تقام 3 مباريات الأهلى ضد فاركو، وسموحة ضد بيراميدز، والمقاولون العرب ضد البنك الأهلى.

مباراة الأهلى وفاركو
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مباراة سموحة وبيراميدز
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مباراة المقاولون العرب والبنك الأهلى
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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