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شكرا لقرائتكم خبر عن نادر قمر الدولة حكما لمباراة الأهلي وفاركو.. وسلامة للقاء سموحة وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام المصرية التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم حكام مباريات غدا بالجولة الـ28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، حيث تقام 3 مباريات الأهلى ضد فاركو، وسموحة ضد بيراميدز، والمقاولون العرب ضد البنك الأهلى.مباراة الأهلى وفاركو
مباراة سموحة وبيراميدز
مباراة المقاولون العرب والبنك الأهلى
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