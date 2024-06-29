اخبار الرياضه

طبيب الأهلى يوضح موقف المصابين فى الفريق

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يوضح موقف المصابين فى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الجمعة، 28 يونيو 2024 10:37 م

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن أكرم توفيق لاعب ‏الفريق، تعرض لكدمة في الركبة خلال مشاركته أمام فاركو، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ‏استاد القاهرة، ويخضع لفحص طبي خلال الساعات المقبلة للمزيد من الاطمئنان على حالته.‏

وعن الحالات الطبية للمصابين، قال جاب الله، فى تصريحات له، إن علي معلول بدأ ‏المرحلة الأولى من التأهيل بعد الإصابة في وتر أكيلس وإجرائه جراحة خلال الفترة ‏الماضية.‏

وتطرق إلى الحديث عن الجنوب أفريقي بيرسي تاو، مؤكدًا أن اللاعب تعرّض للإصابة بشد من ‏الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، ويخوض المرحلة الثانية في برنامجه التأهيلي. ‏

وأكد طبيب الأهلي أن إصابة عمر كمال عبارة عن شد في العضلة الأمامية، ومنتظر ‏مشاركته في التدريبات الجماعية خلال فترة زمنية قصيرة.‏

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements