شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: أداء تحكيمى متميز فى لقاء الأهلى وفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة: الأهلى وفاركو

المسابقة: الجولة 28 من الدورى المصرى Nile

النتيجة: هدفان مقابل هدف لصالح الأهلى

حكم الساحة: نادر قمر الدولة

مساعد أول: هشام الدسوقى

مساعد ثان: أحمد عادل عبد الفتاح

حكم رابع: مصطفى الشهدى

حكام الـVAR: محمد الحنفي ومصطفى عطية

فى مباراة من المباريات الصعبة تحكيميا نجح طاقم التحكيم بقيادة نادر قمر الدولة نتيجة التعاون مع الحكام المساعدين فى غالبية حالات المباراة، وكانت أبرز حالات المباراة كالتالى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 38 يسجل النادى الأهلى هدف لحسين الشحات من ناحية المساعد الثانى أحمد عادل عبد الفتاح المتميز والذى يسمح باستمرار اللعب وتمركز ودقة وتركيز منه.

بصفة عامة نجح الحكم فى احتساب المخالفات وإعطاء العقوبات الانضباطية ما عدا حالتين كان يجب إشهار البطاقة الصفراء فيهما.

اللياقة البدنية: بذل الحكم مجهودا كبيرا فى استغلال عناصر اللياقة البدنية بشكل صحيح بداية من التحمل العام إلى تحمل السرعة والسرعة القصوى عند اللزوم، وكانت هناك تحركات وتمركزات وقراءة للعب جيدة تعاون مع المساعدين بشكل جيد وأيضا غرفة الـVAR.

الحكمان المساعدان: أداء تحكيمي جيد للحكمين المساعدين، نتيجة التركيز والتعاون مع الحكم، بصفة خاصة الحكم المساعد الثانى، الذى نجح فى أربعة اختبارات تسلل بامتياز.

حكام الـVAR: لا توجد حالات تستحق التدخل على مدار شوطى اللقاء.