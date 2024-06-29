عبدالناصر زيدان يوجه رسالة لحكم مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

ياسر رشاد - القاهرة - توقع الإعلامي عبدالناصر زيدان، عن وجود أزمة تحكيمية خلال مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، المرتقبة لكل الجماهير المصرية.

وكانت إدارة القلعة البيضاء، أعلنت التراجع عن قرار الانسحاب من الدوري، ذلك في بيان رسمي أصدره أمس الجمعة.

وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس"، عبر "قناة الشمس"، إنه متوقع وجود أزمة تحكيمية بقيادة طارق مجدي، وكان الله في عونه.

وأضاف، أنا مشفق على طاقم حكام مباراة الزمالك وسيراميكا، ومتوقع أن تكون هناك أخطاء تحكيمية كبيرة جدا في هذه المباراة، وأنا مشفق عليهم.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، عن حكام مباريات اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدير مباراة الزمالك مع سيراميكا كليوباترا، طاقم تحكيم مكون من طارق مجدي حكمًا للساحة، أحمد توفيق طلب مساعدًا أول، عماد العقاد مساعدًا ثان، وائل فرحان حكمًا رابعًا، محمد عادل حكمًا لتقنية لفيديو، هشام القاضي حكمًا مساعدًا لتقنية الفيديو.