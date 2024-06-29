رئيس نادي البنك الأهلي: طارق مصطفى مستمر معنا.. هو مشروع كبير

ياسر رشاد - القاهرة - عبر أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي عن سعادته بفوز فريقه على المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري العام.

أضاف أشرف نصار في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الفريق بدأ يظهر في المستوى الحقيقي له، لدينا جهاز فني على أعلى مستوى، واللاعبون على قدر المسئولية".

وتابع رئيس نادي البنك الأهلي: "سنحاول الفوز في مبارياتنا القادمة في الدوري من أجل أن ننهي الموسم في مركز يليق بنادي البنك الأهلي".

وواصل: "قرارات تغيير الأجهزة الفنية كانت من أصعب القرارات، والأيام أثبتت أننا كنا على صواب عند تجديد الثقة في الجهاز الفني بقيادة طارق مصطفى، وهو مشروع كبير مستمر معنا".



وأخنتم أشرف نصار تصريحاته قائلًا: "الفترة الماضية كنا نتقدم في الأهداف، لكننا لا نركز في الدقائق الأخيرة، مما تسبب في عدة نتائج سلبية، والجهاز الفني عمل على تصحيح ذلك".