شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام سيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يقود أحمد سيد "زيزو" ومصطفى شلبى ويوسف أوباما هجوم الزمالك المتوقع أمام سيراميكا، في المباراة المقرر لها اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصري الممتاز (دورى NILE).

ومن المتوقع أن يبدأ جوميز المدير الفنى للزمالك اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: حمزة المثلوثى – حسام عبد المجيد – عمر جابر – محمد شحاتة.

خط الوسط: ناصر ماهر – عبد الله السعيد – نبيل عماد دونجا.

خط الهجوم: زيزو – مصطفى شلبى – يوسف أوباما.

وحذر جوميز اللاعبين من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع فى إنهاء الهجمات، مطالبهم باستغلال الفرص لتسجيل هدف مبكر يربك فريق سيراميكا، ويمنحهم دفعة معنوية لحصد الثلاث نقاط والتقدم فى جدول الترتيب.

واهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات سيراميكا لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب جوميز لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى سيراميكا وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.