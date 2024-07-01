شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Epic تستعد لطرح متجر iOS الخاص بها فى الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم طرح قواعد متجر التطبيقات الخاصة بالاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا العام استجابةً لقانون الأسواق الرقمية، الذي أجبر شركة أبل على فتح النظام البيئي لبرامج أيفون ليشمل بدائل لمتجر التطبيقات.

وحتى الآن، لم ينتهز الكثيرون هذه الفرصة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الرسوم المرتبطة بها ومتطلبات الامتثال التي تفرضها شركة أبل، ومع ذلك، قد تكون Epic Games على وشك إحداث ضجة كبيرة، حيث تقول الشركة إنها قدمت كلاً من لعبة Fortnite ومتجر Epic Games Store إلى شركة أبل للتوثيق، مع اقتراب موعد الإطلاق.

وتم طرد لعبة Fortnite من متجر التطبيقات في أغسطس 2020 عندما تسللت Epic Games بطريقة لشراء نقود V-Bucks دون استخدام نظام الشراء داخل التطبيق من أبل، في انتهاك لقواعد متجر التطبيقات، وقامت شركة أبل بسحب لعبة Fortnite من نظام التشغيل iOS بالكامل، وحظرت Epic Games من متجر التطبيقات.

لم يكن هناك طريق لعودة Epic إلى iOS حتى صدور تشريع قوانين السوق الرقمية للاتحاد الأوروبي، والذي قامت Epic بحملة قوية من أجله وتريد أن ترى قواعد مماثلة تتبناها الولايات المتحدة ومناطق أخرى.

وباستخدام القواعد الجديدة التي تم تقديمها نتيجة لـ DMA، تقول Epic إنها تخطط حاليًا لإطلاقها خلال الشهرين المقبلين على نظام iOS في الاتحاد الأوروبي، ومن الناحية النظرية، يتطلب قانون الأسواق الرقمية من حراس البوابة مثل شركة أبل فتح منصاتهم والسماح بالوصول غير المقيد تقريبًا إلى برامج الطرف الثالث.

ولكن، وفقا لسياسة أبل الحالية، يجب على الشركة أولا أن تقوم بتوثيق تطبيقها، والذي يتضمن عملية مراجعة بشرية من قبل أبل، و انتقد AltStore التابع لشركة Riley Testut، وهو مبتكر محاكي اللعبة Delta، شركة أبل بسبب هذه العملية المطولة والمبهمة. قد يستغرق الأمر أشهرًا حتى تكتمل عملية التوثيق.

وبمجرد الموافقة عليها، يجب أن تدفع هذه التطبيقات رسوم التكنولوجيا الأساسية، وهي رسوم قدرها 50 سنتًا لكل تثبيت سنويًا، عندما تتجاوز تنزيلات التطبيق مليون وحدة، وتدفع أسواق التطبيقات، مثل Epic Games وAltStore، هذه الرسوم أيضًا عند كل عملية تثبيت (ينطبق المليون المجاني على التطبيقات، وليس الأسواق نفسها).

وهذا يعني أنه بالنسبة لمستخدم افتراضي في الاتحاد الأوروبي يقوم بتنزيل Fortnite من متجر Epic Games Store القادم، ستخضع Epic لرسوم التكنولوجيا الأساسية مرتين، وسيتعين عليها أن تدفع لشركة أبل يورو كل عام.

انتقدت الشركات بما في ذلك Epic وSpotify الرسوم والقواعد الأخرى في الشروط التجارية البديلة لشركة أبل، مما يشير إلى أن أبل لا تزال غير ممتثلة لـ DMA. أصدرت المفوضية الأوروبية حكمًا أوليًا الأسبوع الماضي جاء فيه أن سياسات أبل المناهضة للتوجيه تنتهك، وأنها تحقق رسميًا في رسوم التكنولوجيا الأساسية وقواعد سوق التطبيقات البديلة المحيطة.