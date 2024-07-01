شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعمل على تطوير ميزة Circle to Search بمسح الرموز الشريطية ورموز QR والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل جوجل على تعزيز ميزة Circle to Search الخاصة بها من خلال إمكانية مسح الرمز الشريطي ورمز الاستجابة السريعة الجديد، وفقًا لاكتشاف حديث في تطبيق Google v15.25.32، سيعطي هذا وظيفة توسيع دائرة البحث بخلاف مجرد تحديد الصور التي تظهر على الشاشة، وفقاً لموقع phonearena.

وتم تقديم تطبيق Circle to Search في البداية على سلسلة Samsung Galaxy، ثم توسع ليشمل أجهزة Samsung وGoogle Pixel الأخرى، ويعد هذا التطور الأخير، على الرغم من عدم توفره على نطاق واسع بعد، خطوة مهمة للأمام من صفحة نتائج البحث الأساسية التي تظهر حاليًا عندما يحاول المستخدمون مسح الرموز ضوئيًا باستخدام Circle to Search.

توفر الميزة الجديدة تجربة مسح ضوئي مبسطة، بمجرد مسح الرمز ضوئيًا، تظهر شريحة بجانبه، وتعرض عنوان URL أو معاينة، مما يبسط المزيد من التنقل، تشبه هذه الوظيفة المريحة ما تم تقديمه بالفعل في Google Lens، مما يجعل دمجها في Circle to Search تقدمًا منطقيًا.

تم تفعيل هذه الميزة يدويًا وقد لا تكون متاحة على نطاق واسع حتى الآن، ولكن هذه اللمحة الأولى عنها أثناء العمل تشير إلى مستقبل واعد لـ Circle to Search، ويمكن أن تؤدي إضافة إمكانات مسح الباركود ورمز الاستجابة السريعة إلى تغيير الطريقة التي يتفاعل بها المستخدمون مع المعلومات التي تظهر على الشاشة، مما يسهل الوصول إلى المحتوى والموارد ذات الصلة.

تجدر الإشارة إلى أن Circle to Search تعمل على توسيع نطاق وصولها وقدراتها بشكل مطرد منذ إصدارها الأولي، ولقد أجرى Android 15 بالفعل تحسينات في الإصدار التجريبي لتحسين التجربة على الأجهزة القابلة للطي، حيث قام بضبط المشغل ليناسب الموضع الفريد لشريط المهام، بالإضافة إلى ذلك، تشير نتائج التعليمات البرمجية الأخيرة إلى حقيقة أنه قد يتم تضمين دائرة البحث في Google Lens نفسها، مما يجعل الميزة أكثر فائدة.

ومع ذلك، فإن هذه النتيجة الجديدة تفتح إمكانيات جديدة لكيفية تفاعلنا مع المحتوى الرقمي، وتخيل إمكانية الوصول بسهولة إلى معلومات المنتج عن طريق مسح الرمز الشريطي ضوئيًا على صفحة ويب أو اتباع رابط رمز الاستجابة السريعة بسرعة دون الحاجة إلى فتح تطبيق منفصل، وبفضل هذه الإمكانية الجديدة، يمكن أن تصبح دائرة البحث أداة أكثر قيمة للمستخدمين.