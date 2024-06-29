كولر يطيح برباعي الاهلي في الصيف

كشف الإعلامي سيف زاهر، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي قرر الإطاحة بـ 4 نجوم من الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وقال سيف زاهر في تصريحات عبر برنامجه “ملعب أون” المذاع عبر فضائية أون تايم سبورتس:” كولر قرر الإطاحة بـ 4 لاعبين من النادي الاهلي، ومنهم لاعبين بدأوا مباراة فاركو”.

وتابع:” هناك لاعبين من الـ4 تواصلوا مع أندية في الدوري المصري، وأبلغ كولر اللاعبين إنهم سيرحلون في الصيف”.

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وواصل: ” كولر أخبر رباعي الاهلي اليوم، أن مباراة فاركو هي فرصتهم الآخيرة لإثبات أنفسهم للأندية التي سيرحلون لها الموسم القادم”.

وكان الاهلي قد حقق الفوز أمام نظيره فاركو، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، أمس الجمعة.

وكان أكرم توفيق لاعب ‏الاهلي، قد تعرض لكدمة في الركبة خلال مشاركته أمام فاركو، وسيقوم بعمل الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة من أجل الاطمئنان على حالته.‏