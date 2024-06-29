بسبب بيراميدز.. عضو مجلس الزمالك يطالب بإعادة مباراة الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

طالب أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بإعادة مباراة الأهلي، والتي انسحب منها الفريق الأبيض، والتي كان مقررا إقامتها يوم الثلاثاء الماضي.

وتأتي مطالبة سليمان بإعادة مباراة القمة وذلك على غرار قرار رابطة الأندية المصرية بإعادة مواجهة بيراميدز وسموحة والتي جمعت الفريقين، أمس الجمعة، وتوقفت لفترة بسبب حريق نشب في استاد الإسكندرية، قبل أن يقرر الحكم إلغائها.

وكان الزمالك قد قرر عدم خوض مباراة الأهلي، لعدم تنفيذ مطالبه من قبل رابطة الأندية، قبل أن يتخذ قرارًا جديدًا باستكمال بطولة الدوري ولعب مباراة سيراميكا، مساء السبت.

وفي تصريحات تليفزيونية، قال سليمان: "طالما اتحاد الكرة قوي وقلبه جامد تعالى نعيد مباراة الأهلي والزمالك مع مواجهة بيراميدز وسموحة".

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك: "ياريت المباراة تُعاد، إحنا كنا بنوصل رسالة والرسالة الحمد لله وصلت لأعلى المستويات بدليل اجتماع وزير الشباب والرياضة، أشرف صبحي، مع حسين لبيب، رئيس النادي، وأحمد دياب رئيس الرابطة".

ومساء أمس الجمعة، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة إعادة مباراة سموحة مع بيراميدز في الدوري المصري الممتاز، والتي ألغيت، يوم الجمعة، بسبب اشتعال النيران في غرفة كهرباء بملعب الإسكندرية.

وألغى الحكم ميدو سلامة المباراة بسبب حريق شب في الدقيقة 52 بأحد غرف المحولات الكهربائية.

وكان التعادل 1-1 قائما بين الفريقين في الجولة 28 وتم إخلاء المقصورة الأمامية من المشاهدين.

وقالت رابطة الأندية المصرية في بيان: "سيتم إعادة مباراة سموحة وبيراميدز كاملة عقب إلغائها في الجولة 28 بكامل وقتها وذلك بناء على اللائحة، نظرا لعدم استكمالها لنشوب حريق في استاد الإسكندرية".

وتابع: "مادة 42 في اللائحة تنص على إعادة المباراة حال إلغائها لظروف قهرية وهو ما تنطبق عليها الحالة، أما بالنسبة للإنذارات والطرد يتم احتسابها بشكل طبيعي، بمعنى أنه في حالة إن كانت المباراة التالية للفريقين بيراميدز وسموحة مثلا فلن يلعب الهاني سليمان في المباراة، أما في حالة لعبها لاحقا فسيتم إيقافه في المباراة التالية أيا كان الذي سيواجه سموحة وبالنسبة للاعبين الذين كانوا موقوفين قبل المباراة، فسيستمر إيقافهم في المباراة أيا كان موعدها".

ويحتل الزمالك المركز العاشر في ترتيب جدول الدوري المصري وله 34 نقطة من 21 مباراة.

ويتأخر الزمالك بفارق 28 نقطة عن بيراميدز متصدر الدوري الذي خاض 25 مباراة.