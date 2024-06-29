اتحاد الكرة يتلقى خطابا صادما بشأن أزمة الزمالك وخالد بوطيب

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن اتحاد الكرة تلقى خطابًا خلال الساعات الماضية من المحامي الخاص بالمغربي خالد بوطيب مهاجم الزمالك السابق.

وأفاد موقع "القاهرة 24" بأن الخطاب تضمن تأكيدًا على رفض اللاعب المغربي ومحاميه أي عروض لتقسيط المبلغ المستحق لـ بوطيب لدى الزمالك، وهو المبلغ الذي تسبب في صدور قرار ضد نادي الزمالك بإيقاف قيده وحرمانه من ضم لاعبين جدد إلى صفوفه.

وأضاف الموقع أن محامي بوطيب اشترط سداد الزمالك كامل المبلغ المستحق عليه لخالد بوطيب دفعة واحدة دون تقسيط، وذلك حتى يتم إسدال الستار على النزاع بيت اللاعب والقلعة البيضاء.

ويبلغ إجمالي المستحق للمغربي خالد بوطيب يصل لنحو 2 مليون و400 ألف يورو، وتم إيقاف قيد فريق الزمالك بسبب تلك المستحقات بقرار صدر في 24 أبريل الماضي، وفقا للموقع.

وفي وقت سابق، نفى عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ما تردد عن حل أزمة المغربي خالد بوطيب، والتي تسببت في إيقاف قيد الفريق بسبب مستحقاته المتأخرة المقدرة بقيمة 2 مليون و400 ألف دولار.

وأكد أدهم، في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أن المفاوضات مع بوطيب ومحاميه ما زالت مستمرةحتى الآن، ولكن لم يتم التوصل الى اتفاق، ولكن هذا لا يمنع من أن المفاوضات في مراحل متقدمة مع اللاعب ومحاميه من أجل حل هذه الأزمة.