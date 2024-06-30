بيراميدز يرد.. هل ينضم مصطفى فتحي لـ المنتخب الأولمبي؟

تحدث هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن إمكانية الموافقة على انضمام مصطفى فتحي، لاعب الفريق للمنتخب المصري الأولمبي، للمشاركة في أولمبياد باريس.

وقال المدير الرياضي بنادي بيراميدز فيأنه من الصعب التفريط في اي لاعب للمنتخب الاولمبي في الوقت الحالي وتحديدا مصطفي فتحي وانه لو كان قد تم إنهاء الدوري في موعده لكان الامور أفضل الآن.

ولم يحدد المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني الثلاث لاعبين الكبار الذين سينضموا لقائمة الفراعنة في أولمبياد باريس.

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ومن المقرر أن ينتظم المنتخب الأولمبي في معسكر بداية من 5 يوليو المقبل في برج العرب قبل السفر لفرنسا لخوض وديتين.

ويغادر المنتخب الأولمبي إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم 13 يوليو المقبل حيث تنطلق مسابقة كرة القدم في الأولمبياد يوم 24 يوليو ويقع منتخب مصر بجوار كل من إسبانيا وأوزباكستان والدومنيكيان.

يذكر أن ليفربول رفض تواجد محمد صلاح في الأولمبياد بالإضافة إلى نادي طرابزون سبور التركي الذي رفض انضمام محمود حسن تريزيجيه.